賴清德參選「既突然又不突然」 林濁水：是為了這個目的

2019-03-21 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德在日前宣布投入民進黨總統初選震驚外界，也令不少綠營內部人士相當意外。對此，前立委林濁水則認為此事「既突然又不突然」，他推測，賴參選的重點應該是希望透過參選，穩住2020民進黨立委席次。

林濁水今日接受《POP搶先爆》廣播專訪，他表示自己和賴清德其實並不熟，賴清德登記民進黨總統初選一事，他事前並不熟悉，但這件事是「既突然又不突然」。林濁水解釋，賴清德這個人個性很硬，想到什麼就講，然後講了就貫徹到底，在台灣講台獨，到中國照樣講台獨，像這樣的人，本來沒有要選的意思，卻又決定要參選，是「既突然又不突然」。

林濁水表示，賴清德是一個使命感很強的人，民進黨近年來支持度下滑，讓許多支持者相當擔憂，依照賴清德的個性，「不可能不做些什麼」。林濁水推測，賴清德應該不是覺得自己「穩上」才參選，而是將重點放在「穩住立委席次」，希望透過參選的行為力拚一把，否則2020台南可能剩下不到5席立委。

對於有人質疑因為在316立委補選中民進黨成功保住席次，賴清德才出來選，林濁水並不認同，他認為，316立委補選雖保住席次，但流失了很多選票，林濁水指出，如果台南立委補選輸了，「賴清德更會出來參選」。

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