傷病退伍安養津貼將調升 全癱者月領7463元

2019-03-21 19:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕為了給予傷亡義務役軍人及家屬更多照顧，內政部部務會報今通過「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法草案」，明定義務役軍人在服役期間發生傷病、死亡的慰問金與安養津貼費用，並調升傷病退伍人員全癱、半癱的安養津貼，修法後預計將有900人受惠。

內政部表示，本次訂定「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法草案」，主要是為了落實「兵役法」的授權意旨，並確保傷亡義務役軍與其家屬的權益。

草案依現行實務做法，明定義務役軍人若於服役期間發生因公死亡，由政府發給一次慰問金100萬元，意外或因病死亡發給50萬元，傷病者則發給1萬至60萬元。

針對傷病退伍後經退輔會榮民服務處就養者，內政部、地方政府則會於每年三節發放慰問金、安養津貼，每節慰問金為每人3000元至8萬9852元不等，傷病退伍人員的安養津貼發放標準則做小幅調升，全癱者從每人每月7000元調整為7463元，半癱者從每人每月3000元調整為3200元。

內政部指出，草案完成後續法制作業程序後，將報請行政院核定並發布施行，後續也會持續請各地方政府協助發放慰問金及安養津貼。

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