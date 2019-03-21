蔡總統率團出訪南太友邦 華航機組員登機準備

2019-03-21 14:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午將率團前往帛琉與諾魯進行國是訪問，並前往馬紹爾群島出席國際會議。華航專機機組人員已於登機門進行準備，務求達到安全及舒適的服務。

總統這次出訪定名為「海洋民主之旅」，訪問團預計於今日下午出發，晚間抵達帛琉，24日轉至諾魯，並於26日前往馬紹爾群島出席會議，最後於28日（週四）傍晚返抵國門，全程共計8天7夜。 總統此行訪問上述3國時，將分別會晤帛琉雷蒙傑索總統、諾魯瓦卡總統及馬紹爾群島海妮總統，就彼此共同關切之雙邊及國際議題充分交換意見，另將於馬國舉辦之「太平洋婦女領袖聯盟會議」及諾魯國會發表演說，並參觀赴訪國家之醫療與農畜雙邊合作計畫，藉此宣揚我以互利互惠之「踏實外交」精神，協助友邦達到「永續發展目標」的理念；此外，總統亦將款宴旅外國人及我駐外館團員眷，以表達政府對他們的重視、關懷與慰勉。

訪問團成員除包括國家安全會議秘書長李大維、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、原民會主委夷將･拔路兒等，也將安排相關在太平洋友邦從事醫衛合作之醫療機構及相關企業家同訪。

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