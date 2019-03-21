賴清德登記初選 蔡英文：感到意外不只我一人

2019-03-21 14:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選英賴對決。針對何時知情賴清德將登記、是否感到「被突襲」？蔡英文今受訪回應，賴清德是她任內擔任最久的行政院長，「感到意外的不只我一人」，與黨的支持者的期待也有些落差，但總統要接受挑戰，也必須面對處理很多問題。

蔡英文今赴民進黨中央完成總統初選登記，並接受媒體提問。對於賴清德18日搶先登記，事前是否知情？蔡英文表示，在立委補選結束後的禮拜天（3月17日），「菊姐有提到這個可能性」，禮拜一（3月18日）也告訴她這件事會發生。

蔡英文也說，賴清德是她任命最久的行政院長，「感到意外的不只我一人」，在補選完了之後，民進黨全黨上下準備要迎接下一個挑戰的時候，發生這件事情確實很多跟黨的支持者及黨員的期待有一些落差，不過沒關係，做總統的就是要接受挑戰，也必須要去面對處理很多的問題。

媒體詢問蔡，若黨內初選落敗，是否會支持對手賴清德？蔡英文則說，此時此刻她就是要拚到贏。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/