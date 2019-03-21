年底將有「流浪警察」？ 徐國勇打包票：絕對不會

2019-03-21 14:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部規劃今年將進用約5000名警員，外界擔心若六都因財務吃緊拒收人力，恐造成「流浪警察」問題。對此，內政部長徐國勇今受訪強調「絕對不會有流浪警察」，新進警力中有2146人是10月才分發，今年只領2個月薪水，可用第二預備金來處理，明年的預算再從補助款、統籌分配款等方向著手。

徐國勇指出，國家花錢培養警力，絕對不可能不予分發，目前全國編制員額其實還短缺1萬多人，只是過去國家認為現有人力已經足以負荷，所以在預算員額上編列較少，但在內政部長的立場，他認為仍然應該補滿人力。

徐國勇坦言，由於六都必須自行編列警察人力預算，「流浪警察」議題的發酵，大概也有「希望中央補助」的意義在。不過他也強調，這些新進警力中，有2146人是10月才會分發，等於今年只領2個月薪水，可以看怎麼用第二預備金解決，而明年的預算，中央跟地方可以再從補助款、統籌分配款等去協調。

徐國勇強調，他能保證這些新進警力一定會分發，而且津貼、補助、升遷等都會比照辦理，絕對不會有差別。

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