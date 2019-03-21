國民黨周佳琪參選立委 台聯屏東縣黨部主委來站台

2019-03-21 13:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議長周典論的女兒周佳琪今天宣布參選下屆立委，屏東縣農會理事長黃瑞吉、新園鄉等7個鄉鎮市長及各地方代表近500人都前往參加，台聯黨屏東縣黨部主委潘長成更公開為周佳琪站台，表態支持肯做事的人。

現任國民黨中央委員的周佳琪今天在新園鄉正式宣布參選立委，新園鄉長方冠丁、林邊鄉長陳俊吉、南州鄉長黃盈裕、潮州鎮長周品全、枋山鄉長洪啟能、新埤鄉長林志成、屏東市長林恊松、數10位縣議員、鄉鎮市民代表，以及屏東縣各農、漁會幹部近500人到場參加，打破以往國民黨在屏南地區的弱勢，氣勢相當驚人。

台聯黨屏東縣黨部主委潘長成表示，屏南地區主要以農、漁民為主，但是漁民三法在修正時、水果外銷問題，卻沒有看到地方的立委在幫忙，屏東縣有6席立委，5席是民進黨籍，但是農漁民的權益有受到保障嗎？地方不需要找不到人的立委，需要的是真正關心地方的民代，因此給年輕人一個機會，他決定全力支持周佳琪。

周佳琪則允諾，服務一定比爸爸周典論更認真，做一個關心在地、服務地方的好立委。

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