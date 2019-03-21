相對賴清德「特郝陳水扁」 周錫瑋提案「把阿扁關回去」

2019-03-21 13:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕投入國民黨2020總統初選的前台北縣長周錫瑋今天召開記者會，宣示將發起「把阿扁關回去」的連署運動，並在政府公共政策網路參與平台提案，要求法務部終止前總統陳水扁的保外就醫資格，即日起在全台展開連署。

周錫瑋指出，前行政院長賴清德拋出「特赦陳水扁」的議題，蔡英文總統讓陳水扁保外就醫、在外「趴趴走」，但昨天蔡在臉書發表競選連任的文章，卻隻字未提特赦陳水扁的事情，他主張「把阿扁關回去」，目前已在公共政策網路參與平台提案，若60天內有超過5000人附議，政府必須正式回應，這是第一步溫和漸進的方式。

周錫瑋表示，民進黨喜歡「公投綁大選」，第二個「把陳水扁關回去」的方式，就是變成大選的公投議題，即日起招募志工，在全台各地發起連署活動，設置連署站，有需要者可私訊臉書粉絲團，若公投成立，政府必須依據投票結果聽取公民的決議，他認為，台灣要有司法公平正義，藉此表達人民的怒氣。

周錫瑋說，趕快把阿扁關回去，也讓蔡英文、賴清德及台北市長柯文哲看清楚，期望陳水扁替他們打贏2020的總統選戰，是一件多麼愚蠢的決定，不要讓貪汙犯成為「King Maker」（擁立國王者）。

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