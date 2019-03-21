台灣人權獲肯定！歐盟代表：台灣是東亞的榜樣

2019-03-21 13:20

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部與人事行政總處為了落實人權公約審查結果，日前邀請歐洲經貿辦事處長馬澤璉、歐盟資深政策官員 Dr.Jonas Grimheden開會，會中馬澤璉誇讚台灣近10年的人權保障更為進步，已成為東亞的榜樣！

馬澤璉致詞時指出，台灣是歐盟在人權問題上志同道合的伙伴，且在自由，民主和法治方面都有同樣的價值觀，過去十年中，歐盟與台灣政府官員、立法部門、民間團體在人權問題上進行多次交流和對話，其目的就是希望更加保障人權，而台灣在此方面已成為東亞的榜樣，相信也已獲得大多數人的認同。

法務部長蔡清祥則說，聯合國九大核心人權公約中我國已國內法化，並依公約規定提出國家報告者有「兩公約」、「消除對婦女一切形式歧視公約」、「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」；我國已建立各公約國家報告國際審查機制，並邀請國際人權專家提出建議，接受國際標準檢視，將在今年與歐盟舉行的第二屆人權諮商會議中，首次向歐盟正式介紹，為我國在人權推展上的重大成就。

蔡清祥直言，我國在人權指標的發展及建構尚在摸索階段，需要借鏡他國的做法，發展出我國人權指標的體系，盼歐盟專家提出的發展經驗，能讓我們對於人權指標有更完整的理解。

本次會議是為了落實去年3月22日舉行的「首屆臺歐盟人權諮商會議」中有關「歐盟願意協助臺灣建立人權指標，以落實人權公約審查結果」及「歐盟將分享歐盟獨立人權機關之相關經驗」等重要結論，特別就「歐盟人權指標之建構與發展」及「歐盟成員國設置國家人權機構之推動」等議題，邀請歐盟專家、民團、學者與會，共有近200人次參加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/