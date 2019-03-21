立院生力軍 余天、郭國文、柯呈枋、陳玉珍宣誓就職

2019-03-21 12:37

〔記者謝君臨／台北報導〕在區域立委補選中勝出的民進黨立委余天、郭國文，以及國民黨立委柯呈枋、無黨籍立委陳玉珍，今在大法官黃虹霞監誓下，於立法院宣誓就職；郭國文受訪指出，壓力特別大，會透過問政表現、積極服務，贏回更多認同。柯呈枋則說，將發揮即戰力精神，讓所有事情盡快到位。

立法院今舉行立委宣誓就職典禮，立法院長蘇嘉全、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召江啟臣等人皆與會，未來余天、郭國文、柯呈枋、陳玉珍將分別進入內政委員會、經濟委員會、交通委員會、司法及法制委員會問政。

柯建銘說，今天以非常愉快的心情，來迎接我們兩位新當選的立委，兩位都身經百戰，余天當過立委，過去也長期在內政委員會，非常「接地氣」，至於當過勞動部次長的郭國文也不遑多讓，兩位對民進黨來說絕對是戰力加成。

余天表示，他競選的政見就是傾聽民意、滿足民意，之前在拜訪鄉親的過程中，只要是基層反應的事情，他都會優先處理，包括里長反應監視器管理問題，因為監視器以前是里長管理的，現在變成派出所管理，壞了之後要求修復或是重裝，拖很久都沒人管，變治安死角，這個問題要先解決。

郭國文說「壓力非常大」，提到以前他當次長時，來立院是備詢的角色，是業務的說明者，現在則是質詢的角色，在背負許多選民的期待下，特別是在這次艱難的選舉中出線，要如何透過問政表現、積極服務，取得、贏回更多的認同，是他首要的任務，希望能在政策、計畫與預算上，符合選區需求。

柯呈枋指出，他抱著任重道遠的心情，會善盡職責，修訂許多福國利民的法案，也要監督中央，制訂出可以符合人民需要的政策，期盼可以依照他過往在公務機關服務23年的歷練與經驗，發揮即戰力精神，讓所有事情盡快到位，他也會配合黨團運作、需要及規劃，全力以赴。

身為金門首位女性立委，陳玉珍今在大批鄉親陪同下至立院宣示就職；陳玉珍表示，自己帶著鄉親滿滿的期望與祝福進入立院，強調「鄉親的大小事，即是玉珍的心底事」，一定會全力以赴，24小時服務不打烊，代表金門鄉親在中央發聲，爭取鄉親最大的利益，替金門發光發熱。

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