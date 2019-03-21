台灣索羅門上週簽署MOU 商業貸款助建運動場

2019-03-21 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，我國已於3月15日和太平洋友邦索羅門群島簽署合作備忘錄，將以商業性貸款方式，協助索羅門興建2023年太平洋運動會場館。但對於MOU內容與貸款金額，外交部表示不便公開。

索羅門群島總理何瑞朗去年5月訪台時，有報導指出何瑞朗向我方提及希望就太平洋運動會場館一事，尋求資金支持。報導指出場館興建成本將逾2800萬美元（近台幣9億元），我方也已允諾。

外交部次長徐斯儉今天列席立法院外交委員會報告並備詢，徐斯儉回答國民黨立委江啟臣質詢時證實，台灣與索羅門群島已經就太平洋運動會場館一案，簽署MOU。

外交部稍晚回應媒體詢問表示，該MOU於3月15日由我駐索國大使羅添宏代表簽署，將以商業性貸款、而非援贈方式，協助索羅門興建2023年太平洋運動會場館。不過對於MOU名稱、內容與貸款金額等細節，外交部發言人李憲章均表示，基於對索羅門群島的尊重，不便公開。

徐斯儉三月初訪問索羅門群島，也與總理何瑞朗見面，雙方當時就討論到國家體育館相關計畫。徐斯儉當時表示，此運動基礎設施計畫相當重要，雙方也即將簽署合作備忘錄。

何瑞朗則說，此計畫是國家計劃中最令人期待的計畫之一，不但反映兩國的友好關係，也能夠在區域中展現台灣是索羅門群島「真正的發展夥伴」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/