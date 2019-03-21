黨公職挺小英 基市前議員成立挺賴神選總統後援會

2019-03-21 11:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕前行政院長賴清德3月18日宣布登記參與民進黨黨內總統初選，民進黨多位立委力挺蔡英文競選連任總統，前民進黨基隆市議員陳志成今天跳出來，在個人臉書成立「賴清德參與總統黨內初選後援會」；陳志成說，蔡英文總統沒有做錯，只是賴清德跟蔡英文比較起來，他認為，賴清德更能夠打贏總統大選。

陳志成說，從坊間的民眾意見、輿論與民調來看，蔡英文總統明年連任之路，勢必因為這4年來施政帶來後坐力，也會反映在選票上；相較之下，賴清德從國代、立委、台南市長到行政院長，他的認真努力與專業毋庸置疑，但是有些政策上路，卻不是他這個行政院長能主導，如果賴清德在民進黨黨內總統初選出線，未來若能贏得總統大選，政府施政上會有不同的結果。

陳志成說，他本來想做「賴清德參與總統黨內初選後援會」看板與布條，但是後來決定比照賴清德參選台南市長時不設競選總部、不掛廣告看板與布條，只在個人臉書上號召支持賴清德的支持者；如果總統黨內初選結果，由賴清德勝出，他再設競選後援會。

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