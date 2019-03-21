美台高官同框我南太友邦 外交部：重視區域的強烈訊號

2019-03-21 11:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕在蔡總統訪問南太友邦前夕，美國主動公布白宮國安會資深主任博明（Matt Pottinger）在本月初與我外交部次長徐斯儉在友邦索羅門群島會晤的照片。外交部今天答詢時表示，美方透過此舉送出強烈訊號，告訴巴布亞紐幾內亞、索羅門全島嶼南太平洋各國「美國非常重視這裡」。

美國駐巴布亞紐幾內亞大使館本周一（18）主動公布博明與徐斯儉於本月初在台灣友邦索羅門群島會晤的照片，照片中還包括我駐索國大使羅添宏，並稱我為「自由且開放印太區域中的盟友與夥伴」，共同鞏固邦交意味濃。

徐斯儉今天列席立法院外交委員會，會前受訪時說，索羅門是我國友邦，經常去拜訪，「就是我們剛好都在、就碰個面」。

民進黨立委王定宇質詢時詢問，兩人見面溝通了什麼？美方主動釋出照片的意義為何？徐斯儉回答時直言，當然一定會討論南太情勢，包括我國南太六友邦以及美國在南太的一些活動，討論範圍也包括美國的整個印太戰略。

而會面消息由美國兼轄索羅門群島的駐巴布亞新幾內亞大使館主動公開後，徐斯儉說，美方此舉送出強烈訊號，告訴巴布亞紐幾內亞、索羅門全島嶼南太平洋各國「美國非常重視這裡」。

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