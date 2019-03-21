韓國瑜要跟邱毅和解 許立明：韓市府只有藍綠、毫無是非

2019-03-21 11:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕民國103年發生高雄氣爆，前立委邱毅指控高雄市政府發放氣爆災難救助金有缺失，高市府對邱毅提告，經地院審理後，一審判高市府勝訴，邱毅須在四大報頭版刊登道歉啟事，但此官司在二審階段經高等法院高雄分院民事第三庭審理後，駁回高市府在第一審之訴，即高雄市政府敗訴，並應負擔一、二審訴訟費用，市府則決定再上訴。針對韓市府與邱毅尋求和解，前高雄市長許立明今聲明，直言韓市府只有藍綠、毫無是非。

高市新聞局今宣布，基於愛與包容、節省訴訟費用與資源，議會已成立專案小組等理由，決定與邱毅和解，引發外界關注。

許立明事後強烈質疑，強調此案已由最高法院發回更審，眼看將還市府清白，為何韓市府反而主動撤告？難道是因為邱毅在去年大選時利用詭詐的二審勝訴，在網路上大肆宣傳、輔選韓國瑜，所以才在韓入主市府後，清除對藍營不利的證據和案件？

許立明指出，邱毅在節目上抹黑高市府氣爆善款發綠不發藍，經雄院調查後發現，高市府發放時並無獨厚特定黨派，而邱毅發言時正值市府動員救災，嚴重破壞災民與巿政府間信任，因此判決一審由高市府勝訴。

二審則僅爭執高市府是否有名譽權、是否適格？對於抹黑事實已不爭執，意即抹黑成立、但要陳菊本人提告。

總之，一、二審法院都認證邱毅言論是抹黑，是不爭的事實。

許立明痛批，韓市府有何權利替因為氣爆而受到傷害的人們進行和解？難道未來不符其政治關係或利益的司法案件，如義大258億國賠案，皆會要求各局處撤告、讓全民買單？韓市府眼中根本只有藍綠、毫無是非可言。

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