政院拚經濟 通過產創條例租稅優惠延長10年修法

2019-03-21 11:22

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為拚經濟，讓企業安心投資，今天召開的行政院院會通過「產業創新條例修正草案」，產創條例租稅優惠將在今年底落日，這次修法決定再延長實施10年到2029年年底，企業以保留盈餘進行實質投資部分得列為減除項目，不加徵5％營利事業所得稅，約2.4萬家企業受惠。

這次修法也增修「決定出資總額」機制，明定得由創投事業逐年決定當年度出資額，以鬆綁一次到位且募集資金較大的有限合夥創投事業適用透視個體概念課稅規定。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，拚經濟是政府第一優先施政，該修法就修法，該擴大推動的就加快速度、加大力道執行。我們在上週的院會中，已經提報歡迎台商回台投資方案的初階段成果，目前投資金額己累積達400億元，也通過了擴大適用工業區更新立體化發展方案，為了讓工商界可以更放心投資台灣，並有利產業創新布局，在今天的院會中，也要再通過產創條例的修正。

蘇揆說，接續提出有助海外資金回台投資專法，以及修正工廠管理輔導法。行政團隊就是要用實際的行動，讓產業界跟國人看到，政府拚經濟不只是有決心，更是有好的方法，以及高的效率。

蘇揆表示，產創條例攸關產業投入創新研發的長期規劃、產學研合作、企業留才攬才及新創產業發展誘因。為回應產業界的期盼，這次修正再延長現行租稅優惠措施期間10年，並增訂以未分配盈餘進行實質投資得列為減項規定，以鼓勵業者以自身獲利，再進行實質投資，可以讓企業更放心打拚，也能創造出更多更穩定的投資與就業機會，讓人民可以安居樂業。

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