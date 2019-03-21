邱毅控高雄氣爆救助金疏失案 韓國瑜放棄上訴要和解

2019-03-21 11:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕前立委邱毅指控高雄市政府（陳菊執政時期）發放氣爆災難救助金有疏失，遭市府提告一事；高市新聞局今天表示，基於愛與包容、節省訴訟費、議會已安排專案小組調查等理由，決定與邱毅和解，邱毅也樂見其成。

民國103年發生高雄氣爆，前立委邱毅指控高雄市政府發放氣爆災難救助金有缺失，高市府對邱毅提告，經地院審理後，一審判高市府勝訴，邱毅須在四大報頭版刊登道歉啟事，但此官司在二審階段經高等法院高雄分院民事第三庭審理後，駁回高市府在第一審之訴，即高雄市政府敗訴，並應負擔一、二審訴訟費用，市府則決定再上訴。

高市新聞局長王淺秋今指出，市長韓國瑜就任後經內部討論，決定將由市府提出與邱毅和解方案，主要理由有兩點，第一是韓市府基本原則愛與包容，不希望一天到晚在提告跟訴訟中浪費司法資源，也浪費行政資源。

第二點是考量議會已成立專案小組調查，且關於氣爆案，當時邱委員所要求的是希望善款使用能明確的跟社會大眾說公布，在議會成立的專案小組裡頭，一定會做清查跟說明，所以善款的流向也一定會有清楚的交代。

王淺秋說，基本上這部分就沒有必要再以訴訟方式來指正邱毅的懷疑，這案件既然已經要由專案小組來讓整個事情能夠攤在陽光下，就不需要再再經過訴訟，一方面勞民傷財，一方面也韓市府風格不符。

王淺秋透露，已跟邱毅聽過電話，基本上他是對於這件事情能用這個方向來發展、非常樂見，接下來就是雙方會實際由訴訟代理人來進行和解程序。

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