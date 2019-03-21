辣台派退韓流！小英Youtube頻道復出 訂閱超韓國瑜

2019-03-21 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統Youtube頻道重新開張！蔡英文Youtube頻道復出後首支影片，即與網紅蔡阿嘎合體拍影片，不但影片點閱破43萬，頻道訂閱人數也翻倍，達6.8萬，超越韓國瑜的5.4萬。

蔡英文18日在臉書上表示，「辣台派」感謝民眾踴躍參與，不管是臉書、IG或是LINE帳號，都有許多人願意加入追蹤行列；為了更貼近人民，小英總統宣布「辣台派要進軍YouTube了！」盼藉由更多元的溝通管道和民眾互動，首支影片與網紅蔡阿嘎合作，由總統授旗給蔡阿嘎，希望他可以把國旗帶到紐約棒球場上，為台灣爭光。

影片推出後，立刻引發討論，影片點閱破43萬，而蔡阿嘎與蔡英文總統的另一支影片「嘎名人尬台語#5：蔡英文總統X蔡阿嘎。全世界第一個當面嗆總統的YouTuber！」，點閱更突破111萬，顯示雙蔡合體的高人氣。

總統府發言人林鶴明表示，蔡英文總統的YouTube重新開張後，不到一天內追蹤者翻倍，讓更多民眾知道政府拼外交的用心，擷自今（21日）上午11點，蔡英文總統Youtube頻道訂閱人數達68304，超越高雄市長韓國瑜54521，足見「辣台派」旋風。

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