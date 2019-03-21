官員被韓國瑜飆罵態度不好 前同僚不平：他會為公務拚命到底

2019-03-21 10:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市環保局副局長謝汀嵩因為開會坐姿不妥，遭高雄市長韓國瑜飆罵，引起各界議論；前高市秘書處長陳瓊華今透過臉書指出，這（謝汀嵩）是位會為公務拚命到底的公務員，請韓市長認真、用心認識你的工作伙伴吧！

高雄市長韓國瑜一向給人熱情、愛開玩笑印象，卻在市政會議罕見動怒，怒罵坐姿不當的環保局副局長謝汀嵩「什麼態度！」，引起外界好奇，謝汀嵩事後坦承當天因閃神，在市長主持會議時東張西望找人，對此感到抱歉。

陳瓊華說，他在高市府10年，高雄的每場風雨、災難，風雨、災變稍緩，謝汀嵩就立刻開著車出門四處查看、拍照提醒相關單位處理⋯即使他已經到新單位、即使那已經不是他的職責，常常多數同仁（包括我）還沒出門，他在風雨中的照片已經傳來。

在市府各種緊急、24小時應變的Line群組，他的代號是最常冒出來的，最快回應、事事有建議，深夜這城市各角落的緊急狀況，他也總是衝到現場的身影。

陳瓊華形容，他是自己遇過高雄市政府最雞婆、最囉嗦的公務員，事事衝第一，衝到很難不認識他，總是夾敘夾議一長串說明，囉嗦到很難不記得他，那就是他的熱血和對城市的愛。

她表示，從市井爭議、市政議題到生死大事，謝汀嵩都為高雄站在第一線面對、溝通和解決。

陳瓊華呼籲韓市長，請認真、用心認識你的工作伙伴吧！

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