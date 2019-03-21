西藏抗暴60年 達賴喇嘛基金會：真相是抵禦中共最尖銳武器

2019-03-21 09:34

〔記者呂伊萱／專訪〕中國政府與西藏簽署17條和平協議後，僅經過8年，暴政就迫使達賴喇嘛帶領大批藏人踏上流亡之路，迄今逢西藏抗暴60年。達賴喇嘛基金會董事長達瓦才仁與西藏台灣人權連線理事長札西慈仁近日接受本報專訪，闡述台灣是中文世界的窗口，為了戳破中共謊言的堡壘，台灣對西藏非常重要，也盼台藏強化文化交流，更了解彼此，並一同努力。

達瓦才仁說，台灣對西藏來說是非常、非常重要的地方，因為台灣是中文世界的窗口；當中國長期宣傳，以恐懼和謊言建築堡壘，欺騙人民並將世界阻隔在外，「真相是最尖銳的武器」。達瓦才仁說，達賴喇嘛為和平解決西藏問題提出的中間道路主張，想尋求華人認同，因此一定要向華人社會介紹西藏的真相。

達瓦才仁說，這不只是幾句口號，而是自宗教、文化、環境、人文到歷史的全面論述，包括中共對西藏「是入侵、不是解放」，對西藏是沒有人民支持的殖民統治等。他直批，如果沒有解放軍、武警和比國防更多的維穩經費，「中共在西藏連一天統治都維持不下去」。

而要讓華文社會了解這些，「中文和中文不是絕緣的」，政府阻絕難度較高，「這也是中國政府害怕的」。達瓦才仁也強調，台灣之所以是最好的地方，因為「自由保護了我們」。他感慨道他不需要特別找什麼政黨或單位保護，權利自然而然受到保障，這樣的地方在世界上其實很少，「不然你去香港或新加坡試試看」。

達瓦才仁也建議，台灣文化部下的蒙藏文化中心可以多與流亡社會文化團體交流，讓台灣與西藏更加瞭解認識彼此。因為西藏流亡政府在達蘭薩拉已經很多年，但在台灣的資源和活動有限，除了佛教徒，一般民眾對西藏的認識不多，他相信在這塊還有許多努力和發展的空間。

札西慈仁接續提到，熟諳中文的流亡藏人官員越來越少，台灣若能成為二代藏人好好學習中文的地方，藏人將會非常感謝。札西來台多年，他以台灣角度思考認為，流亡藏人若有機會來台學習中文，就等於未來在西藏國家裡，這些人的中文根源於台灣；達瓦則說，目前僅有每年最多15人的僧侶旅遊簽證名額，交流有限。

札西慈仁也相當關心台灣未來。他警示，西藏面臨的絕滅與流亡，「希望台灣以後不要這樣受傷」。他強調台藏在自由、民主和人權上的共同價值，甚至台灣歷史上也有為了自由而自焚的鬥士鄭南榕。札西慈仁平時不斷述說這些故事，希望台灣年輕人了解前輩為了自由的付出，也希望台灣和西藏互相幫忙。

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