獨家》保障國產 東京、福岡館產完成產權正名

2019-03-21 09:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐日館產在斷交後擔心落入中國手中，原權宜登記在「時任館長」名下。惟幾經爭取，據悉駐日代表處與福岡館產現都完成產權正名，歸屬於「台北駐日經濟文化代表處館產管理委員會」。

我於日本現設有六處外館，包括東京都的駐日代表處以及駐橫濱、大阪、福岡、那霸與札幌辦事處。當年台日斷交後，因無外交特權待遇，在日本法律限制法人和自然人才能登記財產的情形下，協商後以權宜之計保全財產，將自有館舍和土地以亞東關係協會（亞協）駐日本各地的代表人名義登記，例如「亞東關係協會東京辦事處馬紀壯」。

因此除了後來才成立的那霸與札幌，其餘四處館產原均登記在前外館館長的個人名義下。然而事隔多年，館長身分多有調動，外界開始檢討此情形，立法院外委會也做成決議，要求外交部及國產署尋求合法解決方案，維護國家權益。駐日代表謝長廷自上任後，也將「正名」館產所有權一事列為重大工作目標，近期並透露有進度，「今年內一定完成」。

據悉，在駐日代表處的多方努力下，目前已完成駐日代表處與駐福岡辦事處的產權正名，分別由「馬紀壯」與「前亞協福岡辦公室主任沈國雄」名下，變更為「一般社團法人台北駐日經濟文化代表處館產管理委員會」。大阪和橫濱辦事處則還在爭取處理中。

不過外交部對此僅表示，相關交涉仍在持續進行中，基於台日雙方互信與默契，不評論此案。外交部強調，我駐日代表處將在保障我國有財產權及確保駐日館處自主運作的原則下，持續積極向日方爭取我國最大權益。

另，近期網路謠傳謝長廷將駐處名稱從「中華民國」申請更名為「台灣」，且遭到日本罰款。外交部與謝長廷都已澄清；外交部說明，我方盼將我國駐日本代表處館產，全由私人名義改歸屬為駐日代表處館產管理委員會所有，但「完全無涉國名變更」，也從未有遭裁罰的情形，呼籲外界勿以訛傳訛。

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