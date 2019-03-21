索羅門群島下月大選 路透：有候選人開始質疑台索關係

2019-03-21 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今日將出訪我國位於南太平洋的3友邦，不過並未出訪索羅門群島，外界最近頻傳我與索國邦交關係有變數，《路透》今天報導，索國下月將大選，部分候選人已表示，要重新檢視與台灣之間的外交關係，顯示雙方關係已出現鬆動。

《路透》指出，索國將舉行大選，有部分候選人開始質疑索羅門群島是否應該繼續和台灣建交，若雙方關係破裂，對台灣與友邦的關係造成打擊。報導提到，雖然太平洋島國在經濟上對中國和台灣的影響不大，但他們在聯合國的支持，對於被中國孤立的台灣來說很重要。

報導也指出，索羅門群島有3分之2的出口產品流向中國，許多政客質疑與台灣的外交關係，是否仍符合他們的最佳利益。投入此次選戰的索國前總理達西利洛（Gordon Darcy Lilo）表示，「當我們看到我們的國家從這種關係中獲利時，我們可以自由審查雙方關係，並探索其他途徑。」

達西利洛並非唯一提出檢視和台灣外交關係的大選候選人，連執政黨和其他黨派候選人都有相同主張。報導提到，台灣方面也相當注意注意，本月特地派出副外長前往索國鞏固邦誼。

外交部：我國與太平洋友邦整體情勢平穩

針對此事，外交部昨天就已駁斥傳言，強調我國與太平洋友邦整體情勢平穩，但近來區域局勢持續變動，加上友邦將陸續舉行大選，外交部將以最謹慎態度面對，而我國也將秉持互利互惠、踏實外交精神，持續發揮所長，深耕鞏固我國和友邦國家的雙邊情誼。

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