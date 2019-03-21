炒作農產外銷讓高雄發大財？他直言「唯一獲利恐只有韓國瑜」

2019-03-21 07:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕時常針貶高雄市長韓國瑜的桃園市議員王浩宇，今凌晨透過臉書發文，質疑韓國瑜最近頻炒作農業外銷、夠了沒？他直言韓國瑜不斷吹噓自己賣了多少農產，這其實沒什麼不好，卻無法讓高雄發大財。

王浩宇說，根據統計，高雄市農林漁牧業從業人口僅占3.3%，而台灣全國的農林漁牧僅佔GDP產值的1.60%，就算韓國瑜很努力拚經濟，頂多也只能增加全年GDP的0.005~0.01%，不但無助於台灣的經濟，大多數高雄人也不會有感覺，很快就會覺得受騙上當。

另外，台灣是個已開發國家，農業早已不是經濟發展的主力，外銷產值主要來自於半導體等高科技產業。政府照顧農民當然是應該的，但除了滿足內銷市場外，更專注於高單價精緻農產品的外銷、提高產值，否則無法真正改善農民的生計。

王浩宇表示，如果只是把蔬果外銷當宣傳，不斷喊出各種誇大口號，卻沒有實際改善台灣農業環境的作為，只是透過承認「九二共識」、高喊「兩岸一家親」來賣賣低價的蔬菜、水果到對岸，高雄不但拚不了經濟，也沒有辦法發大財，農民的生活更不會因此更好。

王浩宇大膽推估，這些作為唯一的獲利者，恐怕只有韓國瑜自己。

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