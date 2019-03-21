小英訪南太3友邦 紐時分析：抵擋中國影響力

2019-03-21 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文於21日下午展開海洋民主之旅，全程共8天，前往帛琉、諾魯與馬紹爾群島等友邦，外媒報導，蔡英文此次出訪也意在抵擋中國在南太地區的影響力。

《紐約時報》報導，總統蔡英文出訪南太平洋3友邦，以抵擋中國在該地區不斷擴大的影響力，中國持續向太平洋島嶼提供投資資金，引發了台灣友邦遭到剝奪的問題，美國川普政府試圖阻擋中國在南太平洋和拉丁美洲的影響力，澳洲也對此同樣關注，去年為太平洋援助計畫編列更多預算。對於依然承認台灣的友邦來說，中國提供的誘因在於金錢，但台美官員與專家警告，經濟上的利益可能要付出代價。

報導指出，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，中國的經濟影響力隨著時間推移，可能轉化成政治和戰略影響力，例如對於港口的投資，可能導致軍事用途。葛來儀表示，美國外交官曾提醒台灣友邦，過度依賴中國是有風險的，美方提出了中國在其他地區創造出債務陷阱的數據。

報導表示，總統府發言人張惇涵不會證實總統出訪期間是否會宣布對友邦投資或援助計畫，駐台北的亞洲政治風險顧問方恩格（Ross Darrell Feingold）則認為，諾魯與馬紹爾群島將舉行選舉，總統蔡英文很可能提供若干形式的協助。

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