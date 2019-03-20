就是要韓國瑜？ 國民黨又拋球 朱王未正面回應

2019-03-20 23:07

〔中央社〕國民黨今天拋出總統提名以「協調代替初選」，將高雄市長韓國瑜納入競爭，對此，前新北市長朱立倫說，目前沒有這樣的機制，強調他會努力成為最強候選人，前立法院長王金平則未回應。

國民黨總統初選規則拍板為7成民調、3成黨員投票，前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人已表態參戰，但基層拱韓國瑜參選的聲浪從未中斷。

國民黨組發會主委李哲華今天建議以「協調」代替「初選」，由中常會授權提名小組與已經表態參戰的朱立倫、王金平等人協調，是否同意將韓國瑜納入競爭。

對此，王金平辦公室未回應，而朱立倫受訪時說，目前還沒有這樣的機制，強調他有信心、也會全力以赴成為最強的候選人，如果最後提名的是韓國瑜，他一定會全力協助，不求任何位置。

被視為朱立倫系統、新北市議員葉元之說，國民黨總統候選人產生方式紛擾3個多月，無論是什麼制度，黨中央應盡快決定，不要一天變一個說法，讓大家無所適從。

國民黨立委王育敏認為，由黨中央出面徵詢有意參選者的意見，讓韓國瑜納入民調，既兼顧各方參選人意願，也回應基層勸進韓國瑜的聲音，最重要的是又能追求勝選，是相對周延、各方都能接受的作法。

國民黨立委李彥秀說，協調其實就是所謂啟動徵詢的過程，黨內一直都有這個機制，像是立委選區如果有多人挑戰，也是先由黨部溝通，溝通未果才進行初選。

李彥秀說，民進黨目前也在協調徵詢的階段，國民黨如果做了幾波民調，還是韓國瑜最高，那就要看韓國瑜是否有意願、以及其他參選者願不願意退讓，等於又把球丟回給有意參選的人。

李彥秀認為，從立委補選結果來看，民進黨是非常會選舉，為求勝選，國民黨在總統提名上當然應保留彈性和空間，派出最強候選人，並且讓外界感到國民黨是團結的。

中常委姚江臨認為，找有意參選的人坐下來談，有智慧化解各種紛爭，當然是最好的方法，國民黨終極目標就是要贏得勝選，目前看來最有機會的仍是韓國瑜。

中常委江碩平也認為，先協調，如果協調成功，自然不需要經過初選，若不經協調，大家硬碰硬，必然會傷及黨內團結。

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