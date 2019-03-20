「只要是為台灣好」蔡英文：不計毀譽我都做

2019-03-20 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（20）晚10點在臉書發千字文，她表示，作為現任總統，她有責任帶領台灣往正確的道路繼續走下去，因此明天將前往登記黨內總統初選。她強調，只要是為台灣好的就會做，「不計毀譽，帶領國家往前走，這才是此刻台灣最需要的總統！」

蔡英文表示，若放棄連任，就表示連她都否定過去三年的執政，而她有責任帶領台灣往正確的道路繼續走下去。

蔡英文說，「要講承擔我比任何人都懂。」在2008年沒人願意承擔時，她接下民進黨黨主席，從不被看好到成為民進黨史上任期最久的主席，帶領同志們從廢墟中站起來，重返執政。

蔡英文認為做一個台灣總統，需要國際觀、國安閱歷、冷靜特質，更需要抗壓性，不管內外壓力多大，都要堅定守住界線，「在中國步步進逼的壓力下，三年來我們隨時繃緊神經。維持現狀不是坐以待斃，而是隨時調整策略，找到最適合台灣的位置，守住主權尊嚴，也避開任何擦槍走火的可能。」

台灣內部各種相距十萬八千里的價值，都把矛頭指向執政者。經濟結構轉型和社會安全網，一時難有感覺，卻必須用最快的速度來推動。蔡英文表示，延宕多年的沉痾問題，團隊嘗試用最大的包容帶著社會繼續往前走，「我不能遲疑，也沒有辦法後悔，因為台灣沒有時間等待。」

蔡英文說，賴清德是她很緊密的工作夥伴，幾天前也登記初選，引起黨內是否因此失去團結的疑慮，「我要告訴所有支持者，蔡英文一直都是團結民進黨的人，蔡英文從來都不怕挑戰。不管是2008年民進黨重建的挑戰，和國民黨競爭的挑戰，甚至是中國文攻武嚇的挑戰，我都沒有退卻過。」

她表示：「這就是大家認識的蔡英文。辣台派，我們一起向前走，一起贏得2020年大選的勝利。」

蔡英文臉書全文

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