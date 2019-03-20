談民進黨2020總統人選 韓國瑜：台獨比梅毒還可怕

2019-03-20 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕《中天新聞台》今天（20日）專訪高雄市長韓國瑜，面對民進黨賴清德、蔡英文宣布投入2020年總統大選黨內初選，韓國瑜認為「台獨比梅毒還可怕」，被網友打臉稱「統一比愛滋更恐怖，梅毒還有救，愛滋就完蛋了」。

綜合媒體報導，韓國瑜接受《中天》專訪時指出，「梅毒害老婆孩子，台獨害2300萬人」，而且不少台獨人士的家人甚至本人全在海外，竟要台灣人去與中國對打，沒有民眾能接受這種事情，全球有5000萬名華僑都很在乎台灣發展，他稱，台灣不會選擇不好走的台獨路線。

被問到目前自己的民調是國民黨內最高，勝選的機率也相對最大，韓國瑜說，選舉並非從事科學實驗，因此沒有穩贏或是穩輸的問題，目前宣布參選的前立法院長王金平已78歲，且在表態投入選戰時喊出「再讓花開一次」，這樣的「假設」或許「不存在」。

台灣網友們不能苟同韓國瑜的想法，直指面對中國威脅，韓國瑜竟然胳膊朝外，紛紛留言批評說，「他是不是得過梅毒？要不怎如此順口成髒？」、「腦殘比沒腦還嚴重」、「那更要支持台獨了，看看他們多害怕」、「台灣是主權獨立的國家！」、「酒空害了全高雄人」。

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