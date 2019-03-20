陳為廷參選下屆立委？ 時力這麼說…

2019-03-20 20:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量於本屆立委、2018九合一地方公職人員選舉，有不錯的成績，對於2020立委選舉，時力也保證不會缺席，已組成選舉對策委員會，就各縣市進行評估。不過，時力黨內出生於苗栗縣的太陽花學運領袖陳為廷，是否會參選下屆苗栗縣區域立委選舉？縣黨部主委、縣議員曾玟學說，陳為廷已申請出國深造，不會參加下屆立委選舉。

曾玟學說，時力在2016年和2018年兩次選戰結束後，有了5位立法委員，和16位縣市議員，雖然人數還不多，但在立法院和地方議會都起了不小的化學變化。

隨著2020立委選舉的到來，國民黨、民進黨各縣市黨部陸續展開黨內初選，曾玟學近來也常被問，「你們這次立委有沒有要派人？」他說，時代力量不會缺席，目前都正準備中。他也強調，2020這一戰，對時代力量來說相當關鍵，除了展現4年來努力的成績，也是台灣社會對時代力量的信任是否有提升的重要考驗。

曾玟學也是時力黨內決策委員，他說，決策委員會於昨天會議，甫決定選對會5人小組；下屆立委選舉，將由選對會小組評估各縣市適不適合提名人選，待完成評估報告後，再由決策委員會討論決定，不排除與友黨、無黨合作空間。

對於陳為廷是否代表參選？曾玟學則說，陳為廷目前在時力新竹黨部服務，陳為廷已申請出國深造，不會參加下屆立委選舉。

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