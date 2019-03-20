魏明谷接台水董座 許下這3個願望…

2019-03-20 19:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前彰化縣長魏明谷今天終於確定將接任台水董座，魏明谷說，他上任後的3個願望，就是要讓漏水率降低，接管率增加，然後在配合政府政策下轉虧為盈！

魏明谷說，雖然先前有許多媒體一再詢問是否要接台水董座，但他沒有接到消息，在不確定的情況，所以也無法回應。

魏明谷指出，他已接任台水董座，未來最重要的是就是做好管理工作；至於明年的立委選舉，彰化縣都會有人去選，他已經當過3屆立委，不會回鍋去跟人搶。

不過，魏明谷也說，雖然他去接台水董座，明年的立委、總統選舉，他還是可以在下班時間去輔選，就像這次立委補選一樣，他也是全心全意去幫忙助選。

魏明谷去年縣長連任失利後，就多次傳出他要接台水董座，但都是只聞樓梯響，但他在卸下縣長工作後，持續在網路上發聲，還會開直播跟民眾互動，許多民眾都對他加油打氣。

國民黨前縣長阮剛猛也曾任台水董座，這次魏明谷在卸任縣長後接任台水董座，也讓彰化政壇人士說，卸任彰化縣長跟台水特別有緣！

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