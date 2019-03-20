回應黨產會質疑 北教大澄清：當天身障生大考需避陳抗

2019-03-20 18:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院黨產會今天質疑台北教育大學「技術性」打壓舉辦國際學術研討會，北教大下午澄清，無打壓作梗，而是當天校內需舉辦身心障礙學生升大學的學科及術科考試，因黨產會提醒有陳抗活動，為避免影響考生權益，才建議改地點。

黨產會與北教大台灣文化研究所合辦「傅正與黨產研究」國際學術研討會，原本擬定22日在北教大國際會議廳，但黨產會質疑校方技術性打壓作梗，讓研討會無法在校內舉辦。

對此，北教大教務長周志宏澄清，校內從22日到25日一連4天要舉辦108學年身心障礙學生升學的學科跟術科考試，包含大學及四技二專等管道，約100多名考生及其陪考家長到校，原先並無問題，直到黨產會提醒，該研討會恐有陳抗活動，為了避免影響考生權益，才會建議延期或改地點。

周志宏說，因校方首次舉辦身心障礙生的大考，加上考試有各種障別的學生，如很多腦麻患者，行動不便需坐輪椅或持拐杖，還有其他盲生等，如果發生任何意外或干擾，都將影響考生權益，直說：「我們無法承擔負責」，因此才和黨產會協調，後來對方也同意變更地點。

周志宏最後說，其實22日那天還有其他研討會同步舉辦，如教育部國教署舉辦的「2019合作學習、在東亞與全世界～實現與永續卓越」國際學術研討會等；所以這次跟黨產會的溝通，主要並非擔心研討會舉行的影響，而是無法預期陳抗的人數與規模。

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