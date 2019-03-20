願當副手？ 朱立倫辦公室否認：專訪未提及此事

2019-03-20 16:48

〔記者林良昇／台北報導〕2020年總統大選逼近，以表態參選總統的前新北市長朱立倫接受平面媒體專訪，被解讀為願意擔任副手。朱立倫辦公室稍早發出新聞稿，否認朱曾提及擔任副手人選一事，呼籲外界勿以老套政治人物的邏輯來解讀朱立倫的大格局思考。

朱立倫辦公室發出新聞稿表示，朱立倫昨日接受《蘋果日報》專訪，媒體提問若未來黨中央強勢徵召南部韓流，或徵詢朱立倫擔任任何一位黨候選人的副手，是否會考慮？在昨日刊登的專訪中，朱立倫明確表示，他會全力以赴，成為最強的候選人，為國民黨勝選及台灣更好的未來全力以赴。

朱辦表示，朱立倫只有勝選考量、沒有位置考量，在訪談中更未曾提及擔任副手人選一事，外界勿以老套政治人物的邏輯來解讀朱立倫的大格局思考。相較於民進黨即將在四月中旬推出總統候選人，國民黨現在應該盡快確立初選機制辦法，不能再拖下去，讓代表國民黨的候選人能有更充裕的時間爭取選民的支持。

朱辦表示，朱立倫無論在經濟、兩岸、能源政策等攸關台灣未來發展等重要議題上，都已提出主張論調及逐步推出具體做法，朱立倫尊重機制，也一定尊重民意，但有自信會是最適合代表國民黨參選2020總統的人選，會持續全力以赴、努力不懈，當個帶個民眾幸福的人選。

朱辦同時公布媒體專訪提問之逐字稿：

媒體：我問一個不太禮貌的問題，未來如果假設，黨中央用很強勢的方式，徵召了南部的韓流，那麼您這個16年來跟這4年來，這些年來的蛻變，黨中央也看在眼裡，如果黨中央也跟我一樣很沒禮貌的徵詢您說，您現在是最年輕的一位，未來您的機會比現在檯面上的都更多，如果黨中央徵詢您去擔任任何一位人的副手，您會考慮嗎？

朱：我應該這樣講，我全力以赴讓自己變成最強的，然後如果不是我，我全力的協助我們黨的候選人，不求任何的位子，也不會...也不會為個人考量，只求台灣更好，只求中華民國更好。

媒體：不求任何的位子，但是也不排斥接受？

朱：我沒有講，我只有說我們不求任何的位子，不為個人考量，只求台灣更好，只求中華民國更好。

媒體：保持彈性？保持所有的空間？

朱：不是，應該說，目標不變，就是一切都不要為個人的權位，是為台灣更好，為中華民國更好。

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