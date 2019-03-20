南市綠營議員集體行動挺賴？ 黨團總召：主席誤解了！

2019-03-20 16:46

〔記者蔡文居／台南報導〕針對民進黨內總統初選「英德之爭」，民進黨主席卓榮泰今天在民進黨中央黨部記者會中，要求黨公職不宜過度表態，並點名台南市議會民進黨團部分議員的集體動作，會有被外界曲解是個人及派系紛爭的風險，盼集體行動到此為止。南市議會民進黨團總召林宜瑾今天下午澄清，「主席誤解了！」

前行政院長賴清德於週一領表登記投入民進黨內總統初選，本報於當天逐一以電話詢問台南市議會21位民進黨議員的支持動向，並報導指出，「南市議會民進黨團幾乎一面倒支持賴清德參選，認為他才能帶動民進黨的士氣，較有機會贏得明年的總統選舉。經本報調查，台南21席民進黨議員中，多達17席表態挺賴或較傾向支持賴參選總統，約佔總數的8成。」

針對民進黨中央黨部今天的記者會，林宜瑾表示，南市議會民進黨團並沒有召開記者會或集體行動挺賴清德，那是媒體自己詢問每一位黨籍議員的動向，請外界不要誤解。

林宜瑾說，該則報導有不少電視媒體引用，但影像卻擷取去年底議長選舉時，民進黨團集體召開記者會的畫面，加上電視名嘴不斷傳播，張冠李戴的結果，才造成外界誤認是南市民進黨團集體行動挺賴，主席卓榮泰也因為這樣才會誤解，實際上黨團並沒有召開記者會集體挺賴這回事。

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