蔡英文踩「一國兩制」痛點？ 《新華社》跳腳連3天罵小英

2019-03-20 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《新華社》近日砲火猛烈，竟連3天專文點名批判蔡英文總統，繼前天〈污名化「一國兩制能走多遠」〉與昨天〈「維持現狀」說的「兩國論」底色〉後，今再刊出〈蔡英文要許給台灣什麼樣的未來？〉持續攻擊我國元首。

中國官媒《新華社》今（20日）刊出專文〈蔡英文要許給台灣什麼樣的未來？〉，文中怒指蔡政府對中國態度如「髮夾彎」般的改變，其上台前後多次聲稱在兩岸關係上「不挑釁、沒意外」，但近日卻不斷升高對抗，攻擊一國兩制是對台灣很大的警訊，又稱一國兩制不會成為台灣的未來。

《新華社》嗆，這將嚴重限縮台灣企業發展空間，剝奪台灣民眾發展機會。

對於中國官媒連日批評我國元首，陸委會昨強調，中國官媒及北京當局近日惡意批評我國家領導人及政策，歸根究柢應是我方及時揭穿「一國兩制台灣方案」，以及面對台灣社會無人理會「一國兩制」的現實窘境。中國當局一再誤判情勢，面對兩岸情勢應好好思考務實處理之道，也該認清兩岸關係絕不是北京當局單方面決斷。

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