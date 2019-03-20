英賴之爭浮上檯面 水牛伯說話了：樂見黨內初選有競爭

2019-03-20 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德日前宣布角逐黨內初選，要與現任總統蔡英文爭取2020年總統大選提名，引發民進黨內部震撼，黨內人士憂心英賴之爭恐破壞團結，不過前行政院長游錫堃卻樂見這情況，他強調一個健康、民主、成熟的政黨不會畏懼「黨內初選」。

英賴之爭引發民進黨內部討論，許多人士憂心破壞團結，前行政院長游錫堃今（20日）卻不這樣認為，他指出：「樂見民進黨總統候選人初選有競爭，因為有真正的黨內民主，自然就會有真正的團結。」強調一個成熟健康的政黨不會畏懼「黨內初選」，否則就不會早就制定一個黨內「初選辦法」在那。

游錫堃表示，團結很重要，但「往往成為既得利益者保護自己而加諸於人的枷鎖」，稱國民黨威權統治時期，面對黨外人士的挑戰，國民黨也往往在選舉打恐共「團結牌」。

游錫堃強調：「遵循民主程序下的良性競爭是好事」，而「民主」也是黨內核心價值，透過「黨內初選」，除有助國內民主政治更成熟外，也有助於民進黨候選人提前在2020大選熱身，包含有益政策辯論與對話、選戰組織熱身與演練、人選檢驗與擇優

及擬具黨內共識等。

「只有受過越多次民主程序洗鍊而出線者，往往更知道謙卑、更能接地氣」，游錫堃盼，這一次的黨內初選能有真正的君子之爭，成為台灣與華人世界民主政治的典範。

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