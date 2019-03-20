賴清德參選綠總統初選 南市藍營出招：將如影隨行抗議

2019-03-20 13:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天中午召開記者會，批評前行政院長賴清德在台南市長任內施政，包括登革熱疫情、不進議會及調漲房屋稅，要求賴清德道歉，並宣布賴清德這次參加民進黨內總統初選，他們將如影隨行抗議。

民進黨團總召林宜瑾表示，這是國民黨的權利，但對這不理性的決定，她也只能給以尊重。她反諷說，莫非這是在幫賴清德造勢。賴的子弟兵、市議員呂維胤說，這是民進黨內初選的家事務，國民黨要這樣做，只能尊重。

包括國民黨團書記長蔡育輝、議員王家貞、李中岑、林燕祝、尤榮智及盧崑福代表等多人，召開「做人基本道理，國文上台，英文下台？」記者會，批評賴清德在台南的施政。

蔡育輝宣布說，賴清德這次參加民進黨內總統初選，在台南的行程，他們將會如影隨行，抗議賴清德。

王家貞表示，賴清德欠台南人一個道歉，他們要替台南人討公道。尤榮智說，賴清德在郭國文當選後，馬上領表讓小英沒面子，民進黨總統選舉已內亂。李中岑則批評賴清德一直政治算計，才拚命為郭國文助選。

林燕祝說，賴清德心中只有政治選舉沒有人民，人家高雄賺錢賺到笑嘻嘻，他到底要把台灣帶到哪裡去？讓人民過安全富裕的生話，這是國民黨的願望。

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