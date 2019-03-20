賴清德宣布參選2020總統 吳敦義：現階段最大危機

2019-03-20 13:06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日上午會見史丹佛大學學者團時指出，現階段最大危機是前行政院長賴清德宣布競爭二０二０總統，賴清德做為「台獨工作者」，基本理念就是主張台獨，若是取得民進黨的代表權參選，將引發內部波浪與兩岸間新變數，為兩岸帶來非常難以推測的狀態，也許就是放棄「九二共識」的和平發展，產生衝突狀況，台獨主張將引起兩岸非常嚴重狀況。

吳敦義強調，如果台灣由國民黨來執政，會對兩岸和平較有把握，他並重申「九二共識」是歷史事實，不容任何否認，批評民進黨執政搖擺不定，失去信任。

史丹佛大學學者團由美國亞洲安全倡議主任艾江山大使帶領副主任伊幽曼博士、台灣民主安全計畫執行人祈凱立博士拜訪吳敦義。

吳敦義告訴這些訪賓，台灣是西太平洋的要角，作為民主自由國家，擁有太平島，守護南海通路，他過去行政院長任內，特別於太平島設立海軍醫院、改善港口碼頭、延長機場跑道、設立燈塔，以公益方向期望供應鄰近遇困船隻淡水、加油、疾病診治。

吳敦義認為，對美國而言，台灣維持一個自由民主的國家，就像一個很大的不落島，也如永遠守在西太平洋的一萬艘航空母艦般，雖然面積不大，但對西太平洋的重要性相信美國看得到，而美國是民主世界大國，台灣等於是民主世界的兩顆閃亮眼睛，很好的耳朵與智慧的頭腦，因此絕對要維護台灣作為民主世界的重要堡壘。

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