小英出訪撞期 總統初選協商可能延後

2019-03-20 10:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，總統蔡英文明（21日）中午也將赴中央黨部完成登記作業。初選登記截止後，民進黨將先進行協調作業，不過民進黨主席卓榮泰今接受廣播訪問指出，蔡總統在3月21日至28日出訪，若有必要「拉一點時間出來，讓協調同步進行」，延後協調時間，他會承擔責任，但目前尚未決定該怎麼做。

民進黨總統初選3月22日登記截止，並訂於3月23日至4月2日為協調期。主持人當場傳訊息給賴清德，詢問若因蔡總統出訪而延後協調時間，可否接受？賴清德則以訊息回覆表示，「原則上尊重黨主席」。

民進黨中常會今將成立五人協調小組，進行總統初選協調。人選包括黨主席卓榮泰、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊以及行政院推派的人選，但經中常會通過才會確定。

卓榮泰坦言，總統初選協調有一項困難，蔡總統因3月21日至28日出訪，協調期大部分的時間都不在，等於協調期的前面幾天，只能對其他人單方面的協調，但這樣社會觀感會如何？蔡總統方面對此事態度為何？卓榮泰表示，他們當然是尊重黨中央的決定。

若協調時間是否可能因此延後？卓榮泰表示，他還沒決定怎麼做。如果因為蔡總統出訪的時間，有必要「拉一點時間出來，讓協調同步進行」，造成了社會責難，這責任他會承擔。對這項問題，他會在協調小組成立後詢問其他成員如何處理，這一兩天就能決定。

根據規定，若協調未果，就會政見會級初選民調。卓榮泰表示，如果協調小組認為協調時間應該多一點，往後的程序一定會有些影響。

針對總統初選協調方式，卓榮泰表示，可以分別去跟他們（總統初選參選人）談，或一起談都可以。協調過程，他必須請「大老級」出來，聽他們的經驗。他會當任主持人、公平主持，協調過程則不會直播。

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