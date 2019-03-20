酒駕修法再延 酒駕防制協會：陳抗布條做好了

2019-03-20 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨（19）日上午原定審議攸關酒駕防治的《道交條例》，而新系副院長蔡其昌上午宣布院會休息，因此與質疑立院「打假球」的時代力量立委黃國昌唇槍舌戰。對此，台灣酒駕防治協會表示，希望月底就能夠通過道交條例，否則從去年開始就已經準備好上街抗議。

黃國昌表示，時代力量要求《道交條例》排第1案卻被否決，依程序委員會的設定排第14案。但上午開會審到第6案時，副主席蔡其昌在10:35就宣布休息。因此黃國昌開直播怒吼，直呼是打假球，也因此與民進黨立委唇槍舌戰。

對此，台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，事實上去年就準備好要上凱道抗議，甚至製作好了兩個車道寬的布條「酒駕零容忍」、「酒駕是犯罪」，希望最後不要走到這條路。林美娜表示，防治酒駕是全民共識、沒有爭議的事情，酒駕重刑、重罰，以及更多配套與預防措施，都是朝野政黨、中央地方與全民的共識。

至於月底若沒有通過草案，是否就會上凱道陳抗？對此，林美娜並未正面回應，僅強調下半年接近選舉，希望不要做到陳抗的地步，因為這是沒有爭議的事情，通常有爭議才會陳抗。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/