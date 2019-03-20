政院強化公部門資安維護 資安長會議登場

2019-03-20 10:20

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府視資安為國安，為強化全國各公務機關的資安維護，防止中國等網軍駭客入侵，政院今天上午召開「政府機關資安長會議」，由兼任政府資安長的行政院副院長陳其邁親自主持，討論資通安全的精進作為，並將舉行綜合座談，由各機關資安長暢所欲言，商討當前資安維護遭遇的困境等問題。

據悉，行政院今天召集各部會與地方政府機關的資安長，約有7、 80人，一整天的會議並未對外公開，不過，政院會後可望發布新聞稿說明。

這幾天民間的「2019台灣資安大會」舉行，為落實「資安即國安」的政策，行政院今天也在國際會議中心召開「政府機關資安長會議」，上午的會議由兼任政府資安長的行政院副院長陳其邁親自主持，下午的會議則由政務委員吳政忠舉行。

在「資通安全管理法」今年上路後，各機關都要指定資安長負責資安維護與管理，政院會分別從資安法制、安全標準、資安治理等面向推動相關工作，會中除了有相關議題的報告外，上下午各有一場綜合座談，分別由陳其邁與吳政忠主持。

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