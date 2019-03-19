李明哲被抓2年獄中吃餿食 沃草轟中國：毫無法治、沒人性

2019-03-19 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國「被認罪」關押，至今（19日）已滿2周年；李明哲的妻子李凈瑜日前沉痛表示，去年12月在監獄見到李明哲，驚恐發現丈夫面容憔悴、體型暴瘦，在逼問下才知道，獄中長期提供給囚犯的飲食是「餿」的！也讓公民團體「沃草」怒斥：「中國就是這樣一個毫無法治、沒有人性的國家。」

李凈瑜14日在臉書PO文說，去年12月18日在赤山監獄見到李明哲時，驚恐發現丈夫臉龐泛黃、暴瘦，逼問下才知道，獄中長期提供給囚犯的飲食是「餿」的，只是李明哲為了怕她擔心，一直不敢吐實。李凈瑜也難過地說，「看著他泛黃又暴瘦的臉，這怎麼瞞得住。」

對此，公民團體「沃草 Watchout」今天在臉書粉專轉述了李凈瑜的文章內容，痛斥「中國就是這樣一個毫無法治、沒有人性的國家。」希望網友們告訴身邊的人「李明哲發生了什麼」，因為如果真的早到簽訂和平協議的那天，那麼每個台灣人都可能會遭遇到和李明哲一樣的處境。

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