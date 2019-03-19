嚴德發再探慰 秦良丰這次寫下這些表達感謝

2019-03-19 22:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航特部下士秦良丰在去年5月演訓時，因跳傘意外重傷，但經軍、民醫療體系全力救治，以及秦自身努力下，目前已到國軍高雄總醫院繼續復健。而國防部長嚴德發今上午再度探望秦，秦用復健白板寫下「部長早安」，藉此表現秦對於各級長官照顧的感謝之意。

嚴德發今上午在陸軍司令王信龍等人陪同下，先聽取高雄總醫院院長柯朝元對秦良丰的復健療程規劃後，到病房探慰秦良丰。根據「軍聞社」報導，嚴德發在探訪時對秦說：「你的樂觀進取和熱愛特戰的心感動了大家，好好加油，我們等你歸隊！」嚴德發也對秦良丰在復健過程中不畏艱難迎接挑戰，展現出特戰官兵的堅定信心與毅力，給予鼓勵肯定。

軍聞社報導，嚴德發也特別觀看秦良丰在復健過程中練習寫字的筆記本，對於他堅持意志、努力復健的成果，表達讚許與欣喜。他表示，每一次探望秦良丰時，總會被秦熱愛特戰的心，樂觀積極的信念感動，期勉秦持續秉持勇猛驃悍的特戰精神，在復健療程中循序漸進，更於康復後，重新返回特戰行列，共同捍衛國家安全。

另外，軍聞社報導也指出，在秦良丰的病房中，特戰官兵為他製作了加油海報，不僅讓病房增添了正向溫暖之情，也讓他在復健的課程中，感受到部隊大家庭的摯切關懷。而當秦良丰得知嚴德發即將再度前往慰問的訊息之後，特別親自於復健白板上寫下「部長早安」，字裡行間流露出秦良丰對於各級長官關心照顧的感謝之意。

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