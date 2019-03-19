會見供應商 韓國瑜樂：我可以到澳門選特首了！

2019-03-19 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（19日）下午接見澳門供應商聯合會約50多人，並一一與其團員拍照；期間，韓國瑜聽說他在澳門也「小有知名度」，忍不住笑稱「看來我可以到澳門選特首了」！

綜合媒體報導，韓國瑜22日將造訪香港、澳門、深圳與廈門，其中澳門供應商聯合會一行51人前天下午飛抵高雄，昨日在漢王飯店舉辦的商業配對，和本地廠商交流，一整天下來成交了價值約310萬港幣（約新台幣1200萬元）的訂單，接下來也將陸續採購更多的民生用品。

除了談生意，高人氣的韓國瑜也被團員們要求握手與合照，韓國瑜表示，每握一雙手，就希望對方可以多採購一百萬的農特產品；韓國瑜也指出，高雄還有很多好東西，希望採購團能夠多看、多買，而現場則有一位供應商則忍不住脫口表示「我們最想把韓市長買回去」。

期間，韓國瑜也向澳門供應商聯合會會長葉紹文詢問了自己在澳門的知名度如何？得到肯定的答覆後，韓國瑜更開心表示「看來我可以到澳門選特首了」。

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