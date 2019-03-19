走訪新北市議會 朱立倫這動作讓議員們歡呼

2019-03-19 19:19

〔記者何玉華／新北報導〕前新北市長朱立倫今天下午拜會新北市議會議長蔣根煌，獲得國民黨團成員及無黨團結聯盟總召蔡錦賢熱情歡迎；朱立倫說，議員們都願意幫他成立後援會或助選團隊，不管是黨內初選或大選，「從新北出發」，新北市議會是他最大的支持力量。

朱立倫約4點40分抵達議會，前面約開放10分鐘，朱立倫暢談分享他訪美的觀察，隨後閉門與議員交換意見約1個小時，國民黨議員出席相當踴躍，包過無盟總召蔡錦賢也到場；朱立倫會後受訪表示，在議長蔣根煌、副議長陳鴻源及黨團議員的全力支持下，讓他感受到新北市這個大家庭非常溫暖，議員們對他非常支持，也提出許多建議。

其中，有議員提到，朱立倫過去對議員不熱絡，讓人感覺有距離；甚至提到朱立倫與韓國瑜一碰面都可以擁抱，但跟議員互動8年來，見面卻不曾有過熱情的擁抱，建議朱立倫要跟韓國瑜一樣，身段柔軟的與基層多互動，讓基層感覺溫暖。

朱立倫在離去前，從善如流一一擁抱了到場的每一名議員，現場歡呼聲四起；朱立倫表示，在蔣根煌的領導下，議員們都表示會幫他成立後援會或助選的團隊，不管是黨內初選或大選，「從新北出發」，新北市議會是他最大的支持力量。

朱立倫表示，有些議員因為審查會在外縣市考察，無法趕回來，有些無法到場，但特別打電話表示支持，還透露有一些民進黨議員是老朋友，私下給他很多鼓勵。會中也提到未來副手人選的選擇，朱立倫受訪時提到，他有聽到議員們的建議，現階段就是全力拚初選，等提名後，副手人選會做整體的考量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/