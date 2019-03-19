NCC很閒？長官徒增公關行程 基層：我們被操爆

2019-03-19 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日行政院長蘇貞昌公開批評國家通訊傳播委員會（NCC）「什麼都不管」。今日有NCC基層公務員具名向媒體投書，強調公務員並非無作為，而是被長官徒增的「公關行程」及無關業務「操壞了」。

自稱「NCC基層公務員」投書《蘋果日報》說，NCC的公務員並非外界所稱「毫無作為」，而是已經有同仁被長官「操」到身體出狀況了。然而，所謂「操」並非執行職責內的媒體監督，而是「長官公關行程太多，長官情緒又『陰晴圓缺』，徒增與業務無關的工作」。

他指控，長官一聲令下想參加各業者記者會、開幕活動、會內座談，從事前聯絡、致詞稿、新聞稿都必須由基層處理，連上班時間也要出席相關活動。或是長官突然改變主意，基層又必須緊急聯絡、更改原計畫，加班到11、12點。

他抱怨，如果是原本業務範圍的份內工作，那公務員當然無怨言，但例如NCC職掌分明與電影無關，但電影首映會長官想參加；愛奇藝等網上影音平台無法可管，會內也提不出立法草案，但活動還是要奉命參加；臉書、LINE也無法可管，長官又喜歡與這些業者座談。

他還說，明明與NCC業務無關或是有立法缺失不去處理，基層公務員卻得配合長官參加各種公關性質的活動，又被民眾質疑「NCC是冗員單位」、「公務員過得很閒」，江姓公務員無奈形容，「公務機關是鐵打的衙門，長官是流水的官。」

消息傳上台大《批踢踢實業坊》的八卦板，鄉民推文表示：「說個笑話，台灣有NCC」、「獨立機關需要做什麼公關？」、「還沒人敢整頓這個單位？」引起鄉民熱議。

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