賴清德參選總統 台南新系子弟兵這麼說…

2019-03-19 17:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德參加民進黨總統初選，引發黨內外正反聲音，台南市新系市議員林宜瑾、蔡筱薇今天（19日）說，賴清德是出自對目前國內政治環境的憂心焦慮而投入初選，不論輸贏，希望這場君子之爭，建立民主政黨典範。

賴清德領表登記民進黨總統初選，震撼政壇，不乏酸言酸語的批評接踵而至，指他破壞民進黨團結、說過支持蔡英文2020大選的話失誠信、賣力輔選郭國文立委補選是為了取得大位挑戰權，各種負面聲音，他都必須面對向外界說明。

台南市綠營議員有人表態、也有人靜觀其變，屬於新系議員的林宜瑾今天說，賴清德輔選過程全力以赴，並無其他懸念，是在輔選過程更深刻感受目前政治環境險峻而憂心焦慮，選後才真正認真思考，希望透過黨內初選平台，呼籲大家要嚴正面對台灣的前途未來，而且他也告誡子弟兵，不能有攻訐，也不用選邊站，這是一場和平競爭，建立民主政黨初選典範。

蔡筱薇則對民進黨初選機制有信心，她說，賴清德投入初選後會有各種不同聲音都是可預期的，民進黨經過九合一大選失敗後的傷口雖暫「止血」，但仍未完全復原站起來，透過黨內初選機制，候選人正面迎戰，闡述主張理念，將更有助整合黨內共識，激發基層民心。

蔡筱薇並透露，這次立委補選，她陪同掃街拉票過程中，多次親眼目睹賴清德沿路拜票時，若碰到有人對民進黨政策有疑問時，他就回頭花時間解釋，希望民眾重拾對民進黨執政的信心，一步一腳印，看得到賴清德對民進黨的打拚用心。

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