藍委批養網軍 農委會：徵小編是為了澄清假消息

2019-03-19 16:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨立法委員陳宜民與曾銘宗今天召開記者會質疑農委會以標案養網軍，批評農委會拒絕提供養網軍的結案報告資料，且發新聞稿抗議製造假新聞的行為是在威脅媒體。農委會說，真的沒有養網軍，資料都有提供，呼籲媒體停止抹黑更不是威脅。

農委會說，真的沒有委員所說的養網軍情事，委員索取的標案採購資料3月13日上午已提供給陳宜民辦公室助理，委員辦公室對農委會提供的資料不滿意，一直要求將養網軍的資料拿出來，事實上農委會沒養網軍，委員說的那種資料根本不存在，至於呼籲媒體停止錯誤抹黑報導的行為，並不是在威脅媒體。

陳宜民也質疑採購程序由公關科簽辦就可招標一事，農委會說，他們依照政府採購法規定，所有的採購案簽辦都是依照標準作業程序，秘書室公關科是政策文宣業務的承辦單位，當然由該科簽辦，辦理過程也有採購、會計、政風人員監督，結案後也會接受審計部的查核監督，農委會政務首長從來沒有交代常任文官辦理任何養網軍的標案，常任文官也不會去為任何政黨做養網軍的事情。

至於曾銘宗認為小編平均會有15萬8000元薪資是在養肥貓，農委會回應，該案為保障勞工，要求得標廠商小編月薪保障4萬以上，但不可能會有曾委員說的那種離譜高薪。

曾銘宗也質疑小編的任用為何要經過農委會同意，是否要為特定人士服務？農委會說明，主要希望廠商提供的小編具備專業能力，例如圖卡畫得快速、正確且訊息清楚，文案能淺顯又正確傳達，因此要求廠商所找小編需經農委會確認具備此能力才能進用，這很正常。

農委會說，希望立委與各界回歸關心假訊息危害台灣農業的問題，對於錯誤的訊息，官方有責任出面澄清並提供正確的資訊，雖然立委認為農委會有秘書室公關科，錯假訊息的澄清可以用發布新聞稿等正式管道說明，沒必要另起標案，但是近年來網路溝通媒介興起，民眾接觸政府資訊的習慣也改變，放在官方網站上的新聞稿農民比較不會去看，但用手機通訊軟體或臉書等社群媒體已很習慣，民眾在哪裡，政府的正確資訊就要配合到哪裡去說明。

農委會指出，公務員過去所接受的養成教育，沒有包含網路媒體溝通技巧，會製作圖卡或影片的人也是少數，因此需要透過採購案找專業小編協助，但小編的製作物與回應內容都會出示機關名稱，不會是匿名的網軍。希望立委們能支持農委會為弱勢農民提供正確資訊的努力。

對於曾銘宗和陳宜民說，下週要將該案移送監察院，農委會指出，所有採購案均依法辦理，尊重立委說法，審計部依法前來瞭解，會完全配合。

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