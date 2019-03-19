稱不怕人多勢眾、被網軍攻擊 黃國昌佔主席台：我沒在怕啦

2019-03-19 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（19）日上午原定審議攸關酒駕防治的《道交條例》，新系副院長蔡其昌上午宣布院會休息。對此時代力量立委黃國昌爆怒坐上主席台開直播，質問蔡其昌憑什麼休息，要蔡其昌進立院公開直播辯論。而黃國昌又第三度開直播，表示自己不怕被網軍攻擊，「我沒在怕，我人就在這裡，等你們來啦！」

黃國昌憤怒直播 鄭運鵬發文解釋

針對黃國昌直播批評，民進黨立委鄭運鵬於臉書發文解釋，朝野立委修正道交處罰條例是處理「無肇事的行政處罰」，多朝向加重酒駕者罰鍰與責任。但因修法版本多，修正重點包括了酒駕及配合大法官解釋等，且院會陸續又有委員提案併進來協商，所以尚待協商達成共識後，才有辦法進入院會處理。

朝野對於酒駕加重罰鍰、吊扣駕照等多無異議，但其他意見還包括應沒入車輛、同車乘客連坐處罰、車輛識別化等規定，都還有一事二罰、是否有助防制、是否違憲的疑慮，在實務運作上，警察和地方政府也不一定處理得來。

在今初時，朝野協商同意擱置爭議太大的部分，先處理酒駕提高罰鍰、吊扣駕照，但當時時代力量黨團認為，他們所主張的懲罰性賠款及乘客連坐處罰並未納入，因此當時的協商算是沒有達成共識。雖然日前鄭寶清委員再度召集協商，但是對於主要爭議也沒有共識，所以今天即使有排入議程也還沒有辦法實質處理。

稱不怕被網軍攻擊 黃國昌：我沒在怕啦

對此，黃國昌在下午3點10分左右再次開直播，表示自己的態度很簡單，就是大家坦蕩公開把事情講清楚，而非閃避問題、繼續散撥錯誤消息。黃國昌痛批，看到鄭運鵬臉書稱上次協商沒結論，實在不知道在講什麼，上次協商時每個黨團代表從頭參與到尾，針對最後的條例，交通部點頭、警政署也點頭、黨團代表也都點頭，「所謂協商沒結束，究所何指？」

黃國昌痛批，所有影片都在立法院網站，現在卻無法解釋為何今天不肯審法案，反而開始散播謠言。2月份時整個社會因酒駕而沸騰，當時趕快召集協商，大家有歧見的部分一直在幫忙，參與的交通部次長都說沒問題，「結果今天打假球，排在議程上根本沒審理，然後今天說謊稱沒結束，去調帶子來看嘛」、「不要為了掩飾一個錯誤繼續說謊」。

黃國昌將矛頭轉回蔡其昌，質問今日議程有14個案子，憑什麼到第6案就宣布休息，「誰給你的權限，你憑什麼做這樣的事情」、「民進黨要派代表進來講也可以，摸摸你們自己的良心，臉皮不要這麼厚好不好」、「那天協商錄音錄影大家都在看，真的把大家當傻子喔？」

黃國昌最後更放話，稱自己沒錢養側翼跟網軍，但被網軍攻擊，自己也沒在怕，「人多勢眾就能不講道理喔，可以散播謊言喔，我黃國昌沒在怕你啦！」「我就在議場等，有什麼話就來講，開直播公開辯論」、「我沒在怕，我人就在這裡，等你們來啦！」

對於此爭議，許多網友力挺黃國昌：「完全執政，卻沒辦法修酒駕法」、「砍18%、修勞基法，不就是民進黨喊砍就直接表決過的嗎」、「作秀總比翹班好」、「少數信任的立委」，但也有人噓文：「整天辯論辯論，真的有夠作秀」、「濕背秀」。

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