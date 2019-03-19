黨公職別選邊站 賴清德：這是超越個人、派系的台灣價值選舉

2019-03-19 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德昨天領表登記參選總統大選黨內初選，消息一出引發各界議論。今天他表示，這是一場超越個人、超越派系，完全為了台灣價值的選舉，希望黨公職不用選邊站，不用特別去講支持哪個候選人，大家好好打一場初選。

賴清德今天在臉書發文，表示許多立委表達對黨內初選恐造成分裂的擔心，他認為這樣的呼籲雖可理解，但過去兩、三年來也聽到許多基層聲音、接收到許多民眾的焦慮。民眾認為2020年總統與立委選舉將攸關台灣未來前途，假如總統大選輸掉、立委席次大減，不只民進黨失掉執政權，台灣的主權和民主更將陷入空前的危機。賴清德認為，這是一場超越個人、派系，完完全全為了台灣價值的選舉。

賴清德表示，他希望透過黨內民主機制在初選過程傳達理念，讓大家了解民進黨執政理念與成果，也更了解黨未來的方向。他也期待讓社會各界知道，過去的民進黨回來了、民進黨是個勇於挑戰的政黨，「讓民進黨民主精神再一次呈現給社會。」

賴清德也說，為降低初選的衝擊，他會延續以前連任台南市長作法，不插旗造勢、不用宣傳車、不掛競選看板、不動員、不設競選總部的「五不策略」。他希望民進黨的黨公職不要選邊站，不用特別去講支持哪個候選人，也不要派系動員，「我們共同好好打一場初選，讓台灣社會進一步知道民進黨是一個什麼樣的政黨。」

賴清德在文末也表示，希望這場選舉成為台灣典範，讓民進黨重新贏回人民感動，「也唯有人民感動，才能獲得真正的勝利！」

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