中國來助選了？《新華社》連兩天點名批判小英

2019-03-19 14:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國官媒《新華社》連2天點名批判總統蔡英文，撰稿人皆署名「新華社記者」，第一篇是18日刊出「汙名化『一國兩制』能走多遠」，第二篇於今天（19日）刊出「『維持現狀』說的『兩國論』底色」。台灣網友酸說，「老共真是用心輔選啊！」「中國助選團開打了！超讚！」

《新華社》今天刊出題為「『維持現狀』說的『兩國論』底色」評論，文中指出，蔡總統自2016年上台至今，言必稱「維持現狀」，「以此為民進黨當局的大陸政策遮羞護短，還不斷攻擊大陸，將承認兩岸同屬一個中國、堅持『九二共識』冠之以『單方面破壞現狀』的大帽子」。

文章並稱民進黨執政後「不斷操弄『去中國化』議題」，而蔡總統和民進黨政府提升台美交往層級、加強與美國軍事合作以及提出與日本進行「安保對話」等是「主動充當外部勢力反華的棋子」，嚴重破壞兩岸互信。

文章還指蔡總統「一方面否認兩岸同屬一個中國」，一方面又提出「中華民國台灣」這一「來歷不明、毫無法理依據的新名詞」，形塑「兩岸兩國」的「新語境」。這些作法曝露蔡總統「維持現狀」說法的「兩國論」底色。「『兩國論』是蔡英文抹不掉的『胎記』」。

文章稱，蔡總統執政之初曾用「維持現狀」安撫台灣民意，但隨著民進黨在2018年「九合一」選舉的敗選，蔡總統面臨艱難的2020競選連任之戰，因此「擁抱島內深綠勢力，升高兩岸對立，形塑『恐中』『抗共』的社會情緒，從中收割政治利益」。

至於18日刊出的「汙名化『一國兩制』能走多遠」也直接點名蔡英文，批評她羅織罪名構陷「一國兩制」，其實暴露的是她面對浩然大勢和泱泱民意，自己內心巨大的惶恐。

評論又批評，蔡英文和民進黨當局選擇與時代潮流對抗、與主流民意對立，如此逆大勢、棄正道、悖民心，靠汙名化「一國兩制」求得政治上的苟延殘喘，其結局終將是「西風瘦馬，日暮途窮」。

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