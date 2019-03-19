英賴之爭 郭國文：團結就從不選邊站開始

2019-03-19 14:23

〔記者萬于甄／台南報導〕前行政院長賴清德昨領表投入民進黨內總統提名初選，今一早隨即到台南台灣首廟天壇，過程中，立委補選當選人郭國文也陪同參拜。郭國文表示，賴清德投入初選的態度，是希望建立民進黨內初選的新文化，讓黨內團結，各黨公職更不用在初選中選邊站。

郭國文提到，近年民進黨時常因黨內初選過度競爭，最後造成黨的分裂，讓選民感到厭倦，前行政院長賴清德也明白，這樣的做法對黨的傷害頗大，因此，這次參加黨內初選，主要是想建立一個好的初選文化，支持者不需過度投入，保持中立，將個人的支持放在心中即可。

郭國文也說，他非常贊同賴清德的想法，民進黨既然以「民主為名，追求民主」，就應該要相信民主的初選機制，黨現在需要重新獲得人民的信任，讓過去初選造成分裂現象為人詬病，勢必一定要翻轉，而團結，就從不選邊站開始。

民進黨在316立委補選成功拿下2立委席次，保住最後一口氣，當選者21日即將就職，郭國文表示，能在就職前聽到賴清德的遠見與大器，更使他可專注接下來新手立委的工作。

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