英賴之爭 郭國文：團結就從不選邊站開始

2019-03-19 14:23

〔記者萬于甄／台南報導〕前行政院長賴清德昨領表投入民進黨內總統提名初選，今一早隨即到台南台灣首廟天壇，過程中，立委補選當選人郭國文也陪同參拜。郭國文表示，賴清德投入初選的態度，是希望建立民進黨內初選的新文化，讓黨內團結，各黨公職更不用在初選中選邊站。

郭國文提到，近年民進黨時常因黨內初選過度競爭，最後造成黨的分裂，讓選民感到厭倦，前行政院長賴清德也明白，這樣的做法對黨的傷害頗大，因此，這次參加黨內初選，主要是想建立一個好的初選文化，支持者不需過度投入，保持中立，將個人的支持放在心中即可。

郭國文也說，他非常贊同賴清德的想法，民進黨既然以「民主為名，追求民主」，就應該要相信民主的初選機制，黨現在需要重新獲得人民的信任，讓過去初選造成分裂現象為人詬病，勢必一定要翻轉，而團結，就從不選邊站開始。

民進黨在316立委補選成功拿下2立委席次，保住最後一口氣，當選者21日即將就職，郭國文表示，能在就職前聽到賴清德的遠見與大器，更使他可專注接下來新手立委的工作。

  • 民進黨台南立委補選當選人郭國文稍早在臉書轉述前行政院長賴清德投入黨內總統提名初選的態度，郭國文表示認同，認為團結可從不選邊站開始。（翻攝自郭國文臉書）

    民進黨台南立委補選當選人郭國文稍早在臉書轉述前行政院長賴清德投入黨內總統提名初選的態度，郭國文表示認同，認為團結可從不選邊站開始。（翻攝自郭國文臉書）

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