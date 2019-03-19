民進黨主張台獨、反核 朱立倫：典型的騙騙騙

2019-03-19 14:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市長朱立倫今天拜會新北市長侯友宜，媒體詢問能源政策是否形成國民黨與民進黨最大的區隔？朱立倫批評，台獨與反核是民進黨兩大神主牌，民進黨每天喊台獨卻不敢宣布台獨，每天反核卻每天用核電，這是典型的「騙騙騙」。

朱立倫指出，民進黨的第一神主牌就是台獨，第二神主牌是反核，民進黨有一個最大的特色，不管是蔡英文總統或是前行政院長賴清德，每天喊台獨，不敢宣布台獨，每天反核，卻重啟核二廠2號機，每天用核電，「這就是典型的騙騙騙」。

朱立倫認為，最重要的是打出一張「經濟牌」，誰能夠改善台灣的經濟，提出願景，讓大家過好日子，不要每天用「減法」思維，軍公教年金也砍、民眾也減薪，大家收入減少，年輕人找不到好的工作機會，這是標準的「減法經濟」，未來他會運用「加法經濟」，讓經濟同步起飛，民眾薪水增加，公務員也能加薪，年金問題迎刃而解。

被問到重啟核四是否為選項之一？朱立倫說，能源絕對不能缺，他與侯友宜的立場都是理性、務實地面對核電，確保核能安全，中央須積極處理核廢料，不能擺爛。

朱立倫表示，考慮能源政策前，國家安全是最重要的，大家不能以肺發電，每天製造污染讓人民生病，罹患肺腺癌等疾病，使用核電務必確保安全，但重啟核四是有先決要件的，不是盲目地重啟核四。國民黨執政後，一定要盤點所有能源，告訴民眾真實的數字，不是台電說2025年再生能源達到20%，大家就相信，他質疑，蔡英文與賴清德執政3年多還「倒退嚕」，現在再生能源剩下不到5%。

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