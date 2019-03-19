立院三讀「財政紀律法」 政府須按月公布公債報表

2019-03-19 14:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會今上午三讀通過「財政紀律法」，三讀通過的第15條條文明定，為提升債務透明度、強化債務管制效果，中央、地方等公共債務主管機關應按月編制公共債務報表，並按月公布於政府網站；此外，三讀通過的條文也明訂，中央政府、立委所提的法律案，大幅增加、減少政府收入者，應具體指明彌補資金的來源。

依據審查報告，財政部長蘇建榮在委員會審查時表示，未來中央、直轄縣市政府將成立公共債務管理委員會，審議各政府自償性公債、債務計畫、債務改善計畫及時程表。

三讀條文也明訂，各級政府重要公共工程建設及重大施政計畫選擇方案、替代方案的成本效益分析報告，應依政府資訊公開法規定，公布於相關網站。

提案的民進黨立委王榮璋在法案三讀通過後發言表示，現行財政紀律相關的規範，散見於預算法、公共債務法、地方制度法、財政收支劃分法等多部法律，涵蓋財政收支、歲入歲出差短與公共債務管理、稅式支出評估，以及預算審議程序等層面，但多年來相關規定並未落實，甚至只有道德勸說的作用，沒有實質規範的效果此；王榮璋說，財政紀律沒有黨派之別的共同責任，希望本法的通過可以促使行政機關與立法機關更重視財政責任，為國家謀求永續發展。

提案的國民黨立委賴士葆則說，財政紀律法三讀通過後，呼籲各級政府要注意財政管控，否則很有可能被送監察院彈劾，政府若增加或減少收入，也應該依規定向人民報告。

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